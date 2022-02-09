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دمشق.. مقتل جندي وإصابة 5 بقصف صاروخي

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الأربعاء، 09-02-2022 07:14 ص

دمشق.. مقتل جندي وإصابة 5 بقصف صاروخي

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير من سوريا بمقتل جندي سوري جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الأربعاء مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، قوله إن جنديا قتل وأصيب 5 آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق.

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وأفاد المصدر عن "عدوان بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل" استهدف عند الساعة 1:10 ، "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، ما أدى إلى "استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية".


وقال إن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، وفقا لوكالة فرانس برس.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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