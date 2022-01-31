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الإثنين، 31-01-2022 07:31 ص

سوريا.. هجوم صاروخي على محيط دمشق

سوريا


الوكيل الإخباري - أعلنت سوريا، يوم الاثنين، التصدي لهجوم صاروخي استهدف محيط العاصمة دمشق.

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وقال الجيش السوري في بيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان".


ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".


وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وفيما يتعلق بالأضرار التي تسبب بها الهجوم الصاروخي، فقد أشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".


جدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا "حزب الله".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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