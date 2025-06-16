الإثنين 2025-06-16 01:25 م
 

غروسي: لا مؤشرات على استهداف منشأة نطنز السفلية رغم القصف الإسرائيلي

منشأة نطنز تعرضت لقصف إسرائيلي
منشأة نطنز تعرضت لقصف إسرائيلي
 
الإثنين، 16-06-2025 01:19 م
الوكيل الإخباري- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، أنه "لا توجد مؤشرات على هجوم" على المنشأة السفلية في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بعد ضربات إسرائيلية دمّرت القسم الموجود فوق الأرض.اضافة اعلان


وقال غروسي خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة: "لا توجد أي مؤشرات على هجوم ملموس على قاعة السلاسل (الخاصة بأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم) الموجودة تحت الأرض، والتي تضم جزءًا من محطة التخصيب التجريبية ومحطة التخصيب الرئيسية".

وأضاف: "مع ذلك، قد يكون انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة السلاسل قد ألحق ضررًا بأجهزة الطرد المركزي هناك".

وأشار غروسي إلى أنه لا توجد مؤشرات على مزيد من الأضرار في موقع "فوردو"، أو في المفاعل النووي قيد الإنشاء في "خُنداب".

وقدم غروسي إفادة اليوم الاثنين بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية، بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية ضدها.

وفي بيان لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، قال غروسي إن الوكالة لا تزال موجودة في إيران، وستواصل عملها، مؤكدًا أن "عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات ستُستأنف فور توفر ظروف السلامة، وفق التزامات إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي".

كما أشاد بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري "يؤخر الجهود الدبلوماسية الضرورية".

الجزيرة
 
gnews

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