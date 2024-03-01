الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 انزالات جوية جديدة على غزة

دولة عربية تعلن رفع أجور الموظفين اعتبارا من أول آذار

معاريف: 50% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

باريس تطلب "تحقيقا مستقلا" حول مجزرة الطحين

اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

مصرع 43 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى بعاصمة بنغلادش

سرايا القدس: قصفنا مع لواء العامودي معبر إيرز بقذائف الهاون

النفط يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة

الصين: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة ويجب وقف إطلاق النار فورا

الجمعة، 01-03-2024 12:06 م

دولة عربية تعلن رفع أجور الموظفين اعتبارا من أول آذار

WhatsApp Image 2024-03-01 at 1.07.14 AM


الوكيل الإخباري-وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. 

اضافة اعلان


ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول آذار 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا  لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.


كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول آذار القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.  


ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1709274122725

اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

284444_16_1709275902

مصرع 43 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى بعاصمة بنغلادش

000

البنتاغون: ملتزمون بإجراء تحقيق بشأن وفاة الطيار بوشنل

1

الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا

1

الحوثي: العدو يمارس سياسة الإبادة في غزة

1

حزب الله يقصف مستعمرة ردا على الهجمات الإسرائيلية

أخبار متعلقة
65e076bb423604581156d6bf

تفاصيل لقاء السيسي والبرهان في القاهرة

65d71cf74c59b759523248ae

مصر.. زيادة رسم جواز السفر إلى 32 دولارًا وسط ارتفاع عدد المتقدمين لاستخراجه

65db14234236046d6662a745

مصر.. إنقاذ 4 أشخاص في حادث غرق مركب يحمل عمالا بنهر النيل

65db0cf14c59b739267931c4

ليبيا.. ترحيل 95 مهاجرا إلى مصر وباكستان

11

مصر.. غرق عبارة ووفاة عمال على متنها والسلطات مستمرة بانتشال الجثث

2360717

السعودية : اخلاء طبي لمواطن من مصر