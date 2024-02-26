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الإثنين، 26-02-2024 08:22 ص

مصر.. زيادة رسم جواز السفر إلى 32 دولارًا وسط ارتفاع عدد المتقدمين لاستخراجه

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الوكيل الإخباري- أقر البرلمان المصري، الأحد، تعديل قانون جوازات السفر بمضاعفة قيمة رسوم إصداره 4 مرات من 250 جنيه (8.10 دولار) إلى 1000 جنيه (32.42 دولار).

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وأرجع نائب برلماني أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإصدار نتيجة لزيادة أسعار المواد المستخدمة في تصنيع جوازات السفر، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.


وتناول تعديل مشروع قانون جوازات السفر في مصر استبدال كلمة يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا تتجاوز 1000 جنيه (32.42 دولار) بدلًا من 250 جنيهًا (8.10 دولار)، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.


سي ان ان


 




 

 


 

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