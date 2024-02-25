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الأحد، 25-02-2024 01:03 م

ليبيا.. ترحيل 95 مهاجرا إلى مصر وباكستان

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الوكيل الإخباري - أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ترحيل 95 مهاجرا إلى كل من مصر وباكستان، وقد جرى ترحيل 75 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية عبر منفذ امساعد البري يوم الخميس الماضي.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأحد أنه جرى كذلك ترحيل 20 مهاجرا غير نظامي من الجنسية الباكستانية إلى مركز إيواء قنفودة، تمهيدا لترحيلهم عبر منفذ مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

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ولفت إلى أن وحدة الترحيل التابعة لمكتب الجهاز في التميمي قامت بتسليم المهاجرين، وبإشراف الملازم عبدالحكيم خير الله، وبعد تعليمات رئيس الجهاز اللواء نوري الساعدي.


وقبل ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا خلال الأيام الأولى من فبراير الجاري، ما رفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام 2024.

 

RT

 




 

 


 

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