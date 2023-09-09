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السبت، 09-09-2023 09:27 م

دولة عربية تعلن عطلة طارئة غدا وإخلاء مناطق

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الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت، يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة شرق ليبيا.

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وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء جميع المناطق التي يتوقع أن تشهد فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة، تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية".

واتفق أعضاء اللجنة على أن تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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