دول تعلن الاثنين اول ايام رمضان - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون غدا الاثنين أول أيام الشهر .

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كما اعلنت الامارات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون غدا الاثنين أول أيام الشهر .

كما اعلنت الكويت كذلك ان يوم غد الاثنين بداية الشهر الفضيل.

وأكد مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا أن أول أيام رمضان ستكون يوم الاثنين.

وأعلنت السعودية مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون غدًا أول أيام الشهر الفضيل.

في حين اعلنت سلطنة عمان الثلاثاء غرّة هلال شهر رمضان .

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