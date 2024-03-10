الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ايعاز من رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في رمضان

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

الأحد، 10-03-2024 03:16 م

دول تُعلن الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - تحديث

135-141930-ramadan-2024-australia-iran-egypt-2


الوكيل الاخباري- أعلنت سلطنة بروناي أن يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.

وكانت قد حددت استراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. 

اضافة اعلان

 

وكذلك أعلنت ماليزيا تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 أذار غرة شهر رمضان المبارك.

هذا ويرصد الأردن هلال الشهر الفضيل بعد غروب شمس اليوم الأحد للإعلان رسميا عن موعد بدء رمضان.

وقال المجلس الأوروبي سابقا إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1445هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 09:01 (التاسعة ودقيقة صباحا) حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الأحد (10) مارس/آذار2024م الموافق 29 شعبان 1445هـ أي ما يوافق الساعة 12:01 حسب توقيت مكة المكرمة، وعليه يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1445هـ في الأمريكيتين على نطاق واسع منهما وفق المجلس الأوروبي. 

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 آذار/ مارس غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وأشار "الفلك الدولي" إلى أنه يوم الاثنين 11 آذار/ مارس، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ed9ba34c59b73703304b2d

الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يوم

516434

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

65ed822b4c59b766542eaa28

الأمن التركي يعتقل 33 شخصا يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية

5290606_1696857379

غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان

6210380_1702211164

حزب الله: إصابة مباشرة باستهداف موقع راميا

KdGGsmqq8bzyFnYyaE9NcD2H5tpX5RYZlqtYIvir

أستراليا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أخبار متعلقة
KdGGsmqq8bzyFnYyaE9NcD2H5tpX5RYZlqtYIvir

أستراليا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

سبت

مساعد البرهان ينفي والدعم السريع يرحب بالهدنة الأممية بالسودان في رمضان

WBQMYVUFKQ

الإمارات توجه تحذيرا لمواطنيها قبيل رمضان

566878

موجة حارة قوية تجتاح جنوب شرقي أستراليا... وارتفاع خطر حرائق الغابات

238465

السودان .. 4 شروط لوقف القتال في رمضان

11

مشروع قرار أممي لهدنة في السودان خلال رمضان.. وهذه أبرز بنوده