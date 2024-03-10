دول تُعلن الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - تحديث

الوكيل الاخباري- أعلنت سلطنة بروناي أن يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.



وكانت قد حددت استراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

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وكذلك أعلنت ماليزيا تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 أذار غرة شهر رمضان المبارك.



هذا ويرصد الأردن هلال الشهر الفضيل بعد غروب شمس اليوم الأحد للإعلان رسميا عن موعد بدء رمضان.



وقال المجلس الأوروبي سابقا إن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1445هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 09:01 (التاسعة ودقيقة صباحا) حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الأحد (10) مارس/آذار2024م الموافق 29 شعبان 1445هـ أي ما يوافق الساعة 12:01 حسب توقيت مكة المكرمة، وعليه يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1445هـ في الأمريكيتين على نطاق واسع منهما وفق المجلس الأوروبي.



وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 آذار/ مارس غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.



وأشار "الفلك الدولي" إلى أنه يوم الاثنين 11 آذار/ مارس، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.

