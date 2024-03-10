الدول التي اعلنت الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن يوم الثلاثاء غرّة شهر رمضان المبارك في الاردن .



وقال المفتي الحسنات، "غــدا الإثـنـيـن المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء أول أيـــام شـــهــر رمضان المبارك".

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وأعلنت سنغافورة ان يوم غد الاثنين المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء 12 أذار أول أيام شهر رمضان المبارك.

واعلنت سلطنة عمان ، الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلنت سلطنة برونايأن يوم الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.





وكانت قد حددت استراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.



وكذلك أعلنت ماليزيا تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 أذار غرة شهر رمضان المبارك.





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