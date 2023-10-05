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الخميس، 05-10-2023 11:37 ص

دونيتسك: استسلام أكثر من 15 عسكريا من القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مجموعة دورية جديدة من العسكريين الأوكرانيين استسلمت للجيش الروسي قرب مدينة دونيتسك.

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ووفقا له، قام أكثر من 15 عنصرا من قوات العدو، بإلقاء أسلحتهم والاستسلام طوعا.

ويؤكد الأسرى أنه لم يعد بإمكانهم مواصلة القتال والاستمرار في العمليات العسكرية، بسبب العواقب الوخيمة للهجمات الفاشلة.


ويشار إلى أن القوات الأوكرانية حاولت على اتجاه دونيتسك، عدة مرات استرداد مواقع كانت قد فقدتها في فترات سابقة، لكن ذلك لم يجلب لها سوى الخسائر الكبيرة في الأفراد والمعدات.


وشدد غاغين، على أن من بين الأسرى الجدد، يوجد أحد القادة العسكريين الأوكرانيين.


وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن مجموعتين من العسكريين الأوكرانيين، استسلمتا للجيش بالقرب من أرتيموفسك.


وبرر الأسرى استسلامهم للجيش الروسي، بأن قيادتهم العسكرية أرسلتهم إلى القتال بدون أي دعم.

 

RT

 




 

 


 

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