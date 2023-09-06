الكونغرس يوافق على بيع 96 مروحية "أباتشي" لبولندا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الكونغرس الأمريكي وافق على بيع 96 مروحية "أباتشي"، ورادارات وأنواع أخرى من الأسلحة لبولندا.

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وكتب وزير الدفاع البولندي في حسابه "X" (تويتر سابقا): "لقد حصلنا على موافقة الكونغرس الأمريكي لبيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي إلى بولندا مع الرادارات والأسلحة! الآن نبدأ مفاوضات الأسعار".



وطلبت وارسو من واشنطن في وقت سابق تزويدها بـ96 مروحية هجومية من طراز "أباتشي"، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي، على إمكانية تسليمها المروحيات.



ووفقا للبنتاغون، فإن توريد هذه المروحيات إلى بولندا لن يخل بشكل أساسي بالتوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.

RT