الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

الخارجية: لم نبلغ بأي وفيات أو إصابات إثر فيضانات تركيا

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 بالضفة الغربية

الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

الصفدي يترأس اجتماعا عربيا لمواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

مجموعة الوكيل تحذر من أعمال فوتوشوب وصفحات مزورة تنتحل اسمها

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

الأربعاء، 06-09-2023 11:23 ص

الكونغرس يوافق على بيع 96 مروحية "أباتشي" لبولندا

64f831474c59b7624e4dda50


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الكونغرس الأمريكي وافق على بيع 96 مروحية "أباتشي"، ورادارات وأنواع أخرى من الأسلحة لبولندا.

اضافة اعلان


وكتب وزير الدفاع البولندي في حسابه "X" (تويتر سابقا): "لقد حصلنا على موافقة الكونغرس الأمريكي لبيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي إلى بولندا مع الرادارات والأسلحة! الآن نبدأ مفاوضات الأسعار".


وطلبت وارسو من واشنطن في وقت سابق تزويدها بـ96 مروحية هجومية من طراز "أباتشي"، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي، على إمكانية تسليمها المروحيات.


ووفقا للبنتاغون، فإن توريد هذه المروحيات إلى بولندا لن يخل بشكل أساسي بالتوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
C74C5195-D582-475B-8DB5-3780E19C1806

محمد بن سلمان يشكر بوتين

64f843934c59b76b5262955b (1)

بعد يوم إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. استقالة 3 من نوابه

64f82c5e4c59b7684d0d6eea

انهيار عقار في القاهرة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

WhatsApp Image 2023-09-06 at 11.48.53

الشوارع تحولت الى انهار .. فيضانات هائلة في اسطنبول -فيديو

64f823564c59b71b8643fb36

لندن تؤكد تدمير الجيش الروسي لدبابة "تشالنجر 2"

64f81a694c59b70c4e17c335

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كييف

أخبار متعلقة
64e15fb94c59b768ab67edbf

"واشنطن بوست": الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل بتجديد ترسانتها بسبب أوكرانيا

64d31b7a4c59b70fef3f199f

بلينكن يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر

64d3210b4c59b711a45a51ae

واشنطن في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام دموية

main_image5cc2a166e0369

الهند تمنع صانعي «درون» من استخدام مكونات صينية

image (62)

أمريكا تعتزم إرسال أسلحة لكييف بقيمة 200 مليون دولار الثلاثاء

image - 2023-08-07T114702.699

ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته