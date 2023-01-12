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الخميس، 12-01-2023 04:18 م

دونيتسك: تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار

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الوكيل الاخباري- أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه تم تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار، دون المرتزقة الذين كانوا منتشرين في المدينة.

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وقد صرح غاغين بذلك على الهواء مباشرة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية ردا على سؤال حول خسائر الجيش الأوكراني في سوليدار، حيث أوضح أنه عندما تخسر الوحدة أكثر من 70%، فإن تلك تعد خسائر مدمرة، مضيفا أنه يعتقد أن رقم الخسائر سوف يكون أعلى حيث أن هذه الخسائر لا تتضمن المرتزقة الذين كانوا منتشرين بكثرة في المدينة.

وقال غاغين إن "عددا معينا من الجنود الأوكرانيين لا يزالون في المدينة، حيث يجري الآن ما يسمى بعملية التمشيط للبحث عن هذه المجموعات المتبقية، إلا أنها مجموعات محورية ولا يوجد الكثير منهم" مشيرا إلى أنها مسألة وقت وسيتم حل هذه القضية في المستقبل القريب، "حرفيا في غضون أيام".

وبحسب غاغين، فإن الجنود الأوكرانيين الذين بقوا في المدينة ليسوا في أفضل حالة، وغالبا ما يتم العثور عليهم مصابين أو مرضى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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