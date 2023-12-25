رئيس إيران يتوعد إسرائيل بـ (دفع الثمن)

الوكيل الاخباري - تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا.



وقال رئيسي في بيان "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".



وقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الإثنين.

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