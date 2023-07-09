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الأحد، 09-07-2023 09:13 ص

رئيس برلمان القرم: سنلاحق زيلينسكي بتهم الإرهاب

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، بدء ملاحقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتهم تنظيم هجمات إرهابية وعمليات تخريبية في شبه الجزيرة.

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وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "زيلينسكي وفريقه من مدمني المخدرات النازيين هم التاريخ الجديد والجرائم الجديدة. سنركز هنا بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بنا، على الأعمال الإرهابية وأعمال القتل التي نفذوها في القرم. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن المسيرات التي يوجهونها إلى شبه الجزيرة ومجموعات التخريب والاستطلاع وأعمال تفجير خطوط السكك الحديدية، أي عن كل شيء يعملونه من خلال إرسال مخربيهم إلينا".

وشدد على ضرورة معاقبة زيلينسكي وجميع المتورطين في تنظيم الهجمات الإرهابية وأعمال التخريب في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق قامت مجموعة العمل التابعة للجمعية التشريعية لجمهورية القرم بجمع مواد حول حصار المياه والطاقة والغذاء والنقل في شبه الجزيرة وأثبتت تورط 12 شخصا أوكرانيا في تنظيم الحصار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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