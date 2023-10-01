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الأحد، 01-10-2023 12:12 ص

رئيس جزر المالديف يعترف بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- اعترف رئيس جزر المالديف الحالي إبراهيم محمد صليح، بفوز منافسه مرشح المعارضة رئيس بلدية ماليه محمد مويزو، في الجولة الثانية من انتخابات رئيس الدولة الجزيرة.اضافة اعلان


وكتب صليح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "X": “مبروك للفائز في الانتخابات الرئاسية محمد مويزو”. كما تلقى مويزو التهنئة بفوزه في الانتخابات الرئاسية من قبل وزير الخارجية المالديفية عبد الله شهيد.

وجرت الجولة الثانية من التصويت في جزر المالديف يوم السبت. ونشرت بوابة المعلومات المحلية Dhauru نتائجها الأولية، حيث حصل مويزو على 53.8% من الأصوات، وصليح على 46.2%. وفي المجمل، صوت في الانتخابات أكثر من 241 ألف شخص، وتجاوزت نسبة المشاركة 85%.

جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف في 10 سبتمبر، لكن لم يتمكن أي من المرشحين الرئيسيين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

 




 

 


 

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