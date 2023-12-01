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الجمعة، 01-12-2023 06:46 م

رئيس دولة الإمارات: صندوق بقيمة 30 مليار دولار للعمل المناخي

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

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وقال الشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" في مدينة إكسبو دبي اليوم الجمعة، إن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً خلال القمة التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.


ورحب رئيس دولة الإمارات خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ، موضحاً أن اجتماع اليوم "يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".


كما أكد الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، وقامت على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعت مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 مثلما التزمت بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة

 




 

 


 

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