رئيس قناة السويس يكشف عن فكرة ساهمت بتعويم السفينة الجانحة

الوكيل الإخباري- كشف رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، عن فكرة "جديدة" من مهندس مصري ساهمت بشكل كبير بتعويم السفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة الأسبوع الماضي.

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وقال ربيع خلال تصريحات تلفزيونية "ابتكرنا طريقة جديدة في عمليات إنقاذ السفن وتعويمها في عملية التكريك ،لأول مرة في العالم ، لكننا فكرنا بأن السفينة هذه غير طبيعية والحادثة غير تقليدية وبالتالي كان يجب أن تكون الحلول غير تقليدية".



وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس: "بصراحة جائتني الفكرة من مهندس موجود في كراكات وقال لي إننا نريد أن نكرك تحت مقدمة السفينة لأن قضية المؤخرة سهلة".



وأشار ربيع إلى المهندس لفت نظره إلى أن المقدمة دخلت في الضفة بحوالي 10 إلى 12 متر وإذ لم تحدث عملية تكريك فإن السفينة لن تعوم فبدأت العملية بالكراكة الصغيرة ثم استخدمت الكبيرة ما أدى إلى مرور المياه من تحت مقدمة السفينة.



وقارن أديب بين فكرة هذا المهندس وتلك التي ساهمت بعبور الجيش المصري خط بارليف بعد انهياره نتيجة استخدام المياه عام 1973.

سي ان ان