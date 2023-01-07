رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يعتزم وضع حد لـ"تبذير" واشنطن

الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفين مكارثي، إنه يعتزم وقف إنفاق واشنطن "المسرف" ونمو الدين العام للبلاد.

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وقال مكارثي في اجتماع لمجلس النواب، اليوم السبت، بعد فوزه برئاسة المجلس، إنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات الأمريكية من العيش والاستمتاع بالحياة التي تستحقها. لذلك، نحن ملتزمون بوقف الإنفاق المسرف في واشنطن، وخفض أسعار المواد الغذائية والوقود والسيارات والإسكان، ووقف نمو الدين العام".



وشدد على أن الكونغرس يجب أن يكون له صوت موحد بشأن "التحديات طويلة المدى" مثل الديون و"صعود الحزب الشيوعي الصيني".



وأضاف مكارثي أنه يجري التخطيط لإنشاء لجنة تتكون من الحزبين خاصة بالصين، لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التي انتقلت إلى الصين.



ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي، ودون تعيينه، ظل عمل المجلس مشلولا لمدة أربعة أيام، حيث لم يتمكن المشرعون من أداء القسم.



روسيا اليوم