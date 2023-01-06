مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيسه

الوكيل الاخباري - فشل مجلس النواب الأميركي ليل أمس الخميس، وبعد 11 جولة، في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس للمجلس، حيث قام بتأجيل جلسة التصويت إلى اليوم الجمعة.

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وبحسب واشنطن بوست، فإنة وبعد 11 جولة اقتراع؛ فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية، في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، كيفن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالي20 نائبا جمهوريا من مؤيّدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي.



ولابد من حصول المرشح على 218 صوتا للفوز برئاسة المجلس .