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الثلاثاء، 23-05-2023 01:10 م

ربع الألمان فقط يرون مستشارهم قائداً قوياً

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع حديث للرأي، عن أن 23% فقط من الألمان يرون مستشارهم أولاف شولتس قائداً قوياً.

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ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة شتيرن الألمانية، والذي نُشر اليوم الثلاثاء، فإن نسبة من يرون ذلك تراجعت بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع مماثل أجري في يناير الماضي، وبمقدار تسع نقاط مئوية مقارنة بعام مضى.

وحتى بين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، ذكر 47% فقط منهم أنهم يرون مستشارهم قائداً قوياً. ووفق الاستطلاع، استمر 46% من الألمان في تصنيف المستشار على أنه كفؤ.

 

ووجد 46% أنه ودود بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بآخر استطلاع، ورأى 44% أنه جدير بالثقة بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية.

 

وقال 35% من المستطلعين، إن رئيس حكومتهم يعرف ما يؤثر في الناس بزيادة قدرها نقطتين مئويتين، فيما ذكر 51% من الألمان أن شولتس يتحدث بوضوح بزيادة 3 نقاط.

 

البيان


 




 

 


 

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