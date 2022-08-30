رحلة الطيران من موسكو إلى تركيا باتت أقصر

الوكيل الاخباري- استأنف التحليق المدني في جنوب روسيا عبر مسارات طيران قصيرة، الأمر الذي بات يتيح الطيران بسرعة أكبر من مدن روسية إلى منتجع سوتشي وتركيا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في شركات الطيران الروسية، أن القرار سيقلل من وقت الرحلة من موسكو وسان بطرسبورغ بمقدار نصف ساعة، علما أن سعة مسارات الطيران القصيرة محدودة.



وفي وقت سابق كشف مصدر عن أن شركات الطيران سيكون بمقدورها اعتبارا من 30 أغسطس الجاري تنظيم رحلات إلى مطار سوتشي عبر جزء من المجال الجوي الذي كان مغلقا كإجراء أمني على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

روسيا اليوم