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الإثنين، 06-03-2023 11:26 ص

رسالة من الملك تشارلز إلى نجله الأمير هاري وزوجته

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث، وجه دعوة رسمية إلى نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لحضور حفل تتويجه في مايو المقبل.

وقال متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل لصحيفة The Times إنهما تلقيا "مراسلات عبر البريد الإلكتروني" بشأن حفل التتويج، مضيفا: "لن نكشف عن قرار فوري بشأن ما إذا كان دوق ودوقة ساكس سيحضران الحفل".

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ويأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن الملك قد يقدم للزوجين شقة في قصر باكنغهام كانت مملوكة سابقا لدوق يورك، بعد أن طلب منهما إخلاء منزلهما في المملكة المتحدة، فروغمور الريفي.


وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن الملك تشارلز قرر إخلاء هاري وميغان من منزل فروغمور الريفي بسبب الانتقادات المتكررة التي ذكرها هاري في مذكراته بحق الملكة كاميلا، وهي خطوة قيل إنها مدعومة من زوجته وأمير وأميرة ويلز.

 

البيان

 




 

 


 

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