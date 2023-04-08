رعاة أغنام يقتلون إرهابيا في صحراء العراق

الوكيل الاخباري - تمكن رعاة أغنام من قتل إرهابي أثناء مهاجمتهم في صحراء الأنبار غربي العراق.



وقال العقيد بالشرطة العراقية، عمر عبد الفتاح، اليوم السبت، "إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قاموا باعتقال بعض رعاة الأغنام في منطقه الكعرة (قرب القائم) 500 كلم، غربي بغداد، ومساومة عائلاتهم لغرض تزويدهم بالطعام والوقود".



وأضاف: "عندما اقتربوا من بيوت الرعاة، تم التصدي لهم وقتلوا أحدهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار، وتم تحرير المعتقلين جميعا".

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