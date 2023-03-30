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الخميس، 30-03-2023 03:55 م

بغداد تتسلم من واشنطن آثارا مسروقة من متاحفه

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الوكيل الإخباري - تسلم العراق اليوم الخميس آثارا نادرة تعود لحضارة وادي الرافدين من الولايات المتحدة الأميركية.

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وقالت الرئاسة العراقية في بيان اليوم، إنها تسلمت 9 قطع أثرية نادرة من مكتب المدعي العام في نيويورك، حيث سلمتها إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بإشراف الرئيس عبد اللطيف رشيد.


وأشار البيان إلى أن 7 من القطع الأثرية تتضمن أختاما تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين، وقطعتين أثريتين (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي).


وكانت الولايات المتحدة أعادت منذ 2008 أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتاحفه للنهب في أعقاب الغزو الأميركي للعراق مطلع عام 2003.


بترا

 




 

 


 

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