الأربعاء 05-04-2023
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الأربعاء، 05-04-2023 10:24 م

رمضان 29 يوماً وهذا موعد العيد فلكياً

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الوكيل الاخباري - قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن الحسابات الفلكية التي قامت بها، تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 نيسان هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وبناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من أجزاء من أفريقيا وأمريكا وأماكن أخرى، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، وبما في ذلك السعودية، ان عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما.

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