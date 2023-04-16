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الأحد، 16-04-2023 08:55 ص

روسيا: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوروجيه

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الوكيل الإخباري- صرح قائد الطاقم القتالي لمدفعية Msta-B بأن المسلحين الأوكرانيين ينشطون ويكثفون عملياتهم في اتجاه زابوروجيه وسط تصدي قوات المدفعية الروسية وإحباط أي محاولات هجومية.

وقال قائد الطاقم القتالي لمدفعية Msta-B، "لقد كان هناك الكثير من العمليات القتالية.. ولوحظت حركة العدو بنشاط.. مهمتنا هي إخمادها في مهدها. ولكي نمنعهم من إكمال مهمتهم، يجب التصدي لهم وقمعهم والتفوق عليهم".

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وتستعد القوات الأوكرانية وفق تصريحات مسؤولي كييف لشن هجوم واسع النطاق باستخدام كل الأدوات والمركبات والمدرعات، على أمل أخير يعول عليه زيلينسكي وتترقبه الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

من جهتها نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد قد يبدأ الصيف المقبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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