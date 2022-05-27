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الجمعة، 27-05-2022 07:11 م

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا مجمدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية بشأن إيجاد حل سلمي للوضع الراهن مجمدة بقرار من كييف، مبينة أن المفاوضات كانت تسير وفقا للنهج الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعدا لاتخاذ نهج رصين".

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