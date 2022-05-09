غوتيريش يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بالمروع

الوكيل الاخباري - وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليل الأحد، القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بـ"المروّع"، حيث قصفت القوات الروسية مدرسة في الشرق الأوكراني، وأوقع القصف 60 قتيلا، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب نيويورك تايمز.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "القصف الذي استهدف في السابع من أيار مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع".

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