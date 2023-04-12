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الأربعاء، 12-04-2023 03:16 ص

روسيا تتأهب للهجوم الأوكراني المضاد

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الوكيل الاخباري -  ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة من حفر خندق عملاق بطول 72 كيلومترا في جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم مضاد تسعى كييف لشنه، ويعتقد أنه وشيك.

تفاصيل الخندق

- يجري حفر الخندق العملاق في منطقة زابوريجيا، التي تسيطر القوات الروسية على مناطق منها، وخصوصا المحطة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.

- يقع الخندق الضخم على بعد 80 كيلومترا من خطوط الجبهة الحالية.

- يشمل الخندق العملاق مواضع مضادة للدبابات.

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