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الإثنين، 03-04-2023 10:04 م

روسيا تتهم أجهزة أمن أوكرانية بتفجير مقهى سانت بطرسبورغ

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الوكيل الاخباري - اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة بالتورط في تفجير مقهى وسط مدينة بطرسبورغ يوم أمس، وأسفر عن مقتل مراسل عسكري وأصيب نحو 32 آخرين.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان صحفي: "إن من قاموا بالتفجير كانوا ينفذون مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، لافتة إلى أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا".

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