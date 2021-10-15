الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تخطط لإطلاق عدة صواريخ العام القادم

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الجمعة، 15-10-2021 10:39 م

روسيا تخطط لإطلاق عدة صواريخ العام القادم

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الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لتنفيذ عدة عمليات إطلاق للصواريخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي العام القادم.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين: "عمليات إطلاق الصواريخ من فوستوتشني العام القادم ستتماثل في عددها عمليات الإطلاق التي تمت العام الجاري، نحن نعمل بنشاط على تطوير برنامج عمليات إطلاق الرحلات الفضائية التجارية مع عملائنا، والأهم من ذلك هو أننا نعمل على برنامج فضائي مهم بالنسبة لبلادنا وهو برنامج لونا-25 لإطلاق مسبار وبعثات نحو القمر".

وأضاف "عام 2021 نفذت روسيا خمس عمليات إطلاق لصواريخ Soyuz-2.1b من مطار فوستوتشني الفضائي، جرت عمليات الإطلاق في 25 مارس و26 أبريل و28 مايو و1 يوليو و14 أكتوبر، وهذا يعد رقما قياسيا حاليا بالنسبة لعمليات الإطلاق التي تنفذ في عام واحد من هذا المطار، والعام الجاري سيشهد المطار عمليات إطلاق أخرى بنفس العدد".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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