روسيا تدعو لتسوية الخلافات السودانية عبر المفاوضات

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلقها بخصوص الأحداث الجارية في السودان، داعية الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار وتسوية الخلافات عبر المفاوضات.



وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم: "تثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقا شديدا في موسكو، ما يدعونا لحث أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار، منطلقين من حقيقة أنه يمكن تسوية أي خلافات من خلال المفاوضات".

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