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الثلاثاء، 27-07-2021 04:55 م

روسيا ترسل 1000 عسكري للمشاركة في تدريبات ستجري في طاجيكستان قرب الحدود الأفغانية

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الوكيل الإخباري- ترسل روسيا نحو 1000 من عسكرييها إلى طاجيكستان للمشاركة في تدريبات مشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية.

وأشار المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية المركزية في روسيا في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التدريبات التكتيكية التي سيشارك فيها أكثر من 1,5 ألف عسكري من الدول الثلاث ستجري في موقع "حرب ميدان" بجنوب طاجيكستان، في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل.

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وذكر المكتب أن التدريبات ستجري على 3 مراحل تشمل إعداد قوات الدول الثلاث لشن عملية مشتركة (افتراضية) هدفها القضاء على مجموعات إرهابية تسللت إلى أراضي إحدى هذه الدول.


وأوضح البيان، أن عسكريين الدول الثلاث سيتدربون على القضاء على عصابات إرهابية لدى محاولتها عبور الحدود الدولية، والتنسيق بين القيادات العسكرية في إدارة العمليات وتطوير المهارات القتالية ورفع الروح المعنوية والتحمل النفسي والجسدي لدى العسكريين في ظروف المناخ الحار والتضاريس الجبلية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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