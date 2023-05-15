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الإثنين، 15-05-2023 01:48 م

روسيا تزود الجزائر بالطائرات

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الوكيل الإخباري- نشرت القوات الجوية الجزائرية صورا للتدريبات التي أجريت على إحدى طائرات " Be-200" المخصصة لإطفاء الحرائق والتي صنعتها روسيا لصالح الجزائر.

ونشرت السفارة الروسية في مصر على صفحتها على "إنستغرام" هذه الصور وقالت "إن روسيا ستسلم الجزائر أربع طائرات من نوع Be-200 مخصصة لإطفاء حرائق الغابات المدمرة". وأشارت القوات الجوية الجزائرية إلى أن الطيارين الجزائريين بدأوا بالفعل بالتدرب على هذه الطائرات.

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وكانت روسيا قد أعلنت في ديسمبر 2022 أنها بدأت باختبار أول طائرة من نوع " Be-200ES" مخصصة لوزارة الدفاع الجزائرية، وأن هذه الطائرة هي الطائرة رقم 19 من أسرة طائرات "Be-200"، لكن نسخة "ES" المعدلة ستكون مجهزة بكابينة ذات نوافذ زجاجية كبيرة ومعدات مصممة للعمل في الأجواء الحارة والإستوائية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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