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الأربعاء، 26-04-2023 10:24 ص

يكاتيرينبورغ.. احتراق 180 مبنى

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الطوارئ الروسية، باحتراق ما يقرب من 180 مبنى في يوم واحد، جراء اندلاع 6 حرائق في مقاطعة سفيردلوفسك بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية.

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ووفقا لوزارة الطوارئ، تمكنت طواقمها من إنقاذ أكثر من 1200 مبنى سكني من الحرائق، في مناطق تايوجني وسوسفا، إلا أن الحرائق تسببت بتدمير 178 مبنى بينها 134 مبنى سكنيا.

وأشارت الوزارة إلى أن 32 منزلا غير سكني، و8 منازل ريفية، ومبنيين ملحقين، ومخزنا وسقف مبنى سكني واحد متعدد الشقق، احترقت أيضا.

وبحسب الوزارة، شارك في عمليات إخماد الحرائق أكثر من 380 شخصا و112 مركبة إطفاء "دفاع مدني"، بينهم 219 شخصا و 50 مركبة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، بينها طائرة.

ومن جانبها، أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأنه جار التحقيق في ظروف وقوع الحرائق الـ 6، وسيتم تقديم تقييم قانوني لأفعال المسؤولين عن الحرائق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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