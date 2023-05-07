ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

الوكيل الإخباري-

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أعلنت مقاطعة ألبيرتا الكندية حالة الطوارئ بعد الحرائق التي دمرت الغابات واقتربت من المناطق السكنية.وتسببت الحرائق في هروب أكثر من 24 ألف شخص من منازلهم، ونشط نحو 109 حريق من بينها 33 حريقًا خرجت عن السيطرة،بحسب الوكالات.وتبين أنه احترق ما يقرب من 122 ألف هكتار من الأراضي الكندية في الأيام الأخيرة.وأكد مسئولين أن عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى، ووفقًا لتصريحات صحفية بلغ عدد الإجلاءات إلى 13 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في "ألبرتا".وقال مسؤولين في الحكومة الكندية، إنه يجب إعطاء الأولوية لسلامة سكان مقاطعة ألبيرتا.وأشاروا المسؤولين إلى أنه تم إرسال الطواقم الخاصة لمكافحة الحرائق لأماكن اشتعال النيران.وتشهد مقاطعة ألبيرتا حرائق الغابات بسبب الأجواء الحارة والجافة،وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتارا والذي يعادل 10 آلاف متر مربع، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.