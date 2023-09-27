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الأربعاء، 27-09-2023 10:32 ص

روسيا تضيف 23 بريطانيا جديدا إلى قائمة العقوبات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن موسكو وسعت قائمة عقوباتها ضد بريطانيا لتشمل 23 شخصا آخرين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه "نظرا لاعتماد لندن نهجا مناهضا لروسيا، يتم في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل واسع وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف"، اتخذ قرار بتوسيع "قائمة الممنوعين" من دخول روسيا، من خلال إدراج 23 شخصا آخرين فيه يمثلون المؤسسة العسكرية السياسية والصحافة والمجتمع العلمي في بريطانيا.

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وأوضح البيان أن بين من ستشملهم "قائمة الإيقاف" الروسية من الآن، رئيس الأركان البريطانية أنطوني راداكين، الذي "يشرف على تدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي البريطانية"، ومادلين اليساندري، رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية، والتي شاركت في صياغة استراتيجية لندن على المسار الأوكراني، ورئيسة مجلس إدارة شركة BAE Systems الدفاعية البريطانية كريسيدا هوغ.


وفرضت الخارجية الروسية قيودا شخصية على موظفي عدد من مراكز العلوم السياسية البريطانية "المشاركة في جمع وتحليل المعلومات لمحاربة روسيا"، مثل المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية، و"مؤسسة هنري جاكسون" ومعهد "سيفيتاس" للتحليل.


وشددت الخارجية الروسية على أن "أي محاولات من الجانب البريطاني لزيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى رفضا حاسما"، وأكدت استمرار العمل على توسيع "قائمة الإيقاف" الروسية ردا على تصرفات لندن العدائية.

 

RT

 




 

 


 

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