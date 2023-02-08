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الأربعاء، 08-02-2023 03:19 م

روسيا تطور مسيّرات جديدة بمواصفات مميزة

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الوكيل الإخباري- أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير طائرات مسيرة جديدة متعددة المهام.

وقال المصدر لوكالة "نوفستي" الروسية: "تمكن الخبراء الروس من تطوير طائرات نقل مسيرة جديدة، ومنصة النقل الجوي الجديدة المتعددة الوظائف هي مركبة جوية بدون طيار من نوع الطائرات ذات التصميم الكلاسيكي، مصممة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 250 كلغ إلى مسافة تزيد عن 600 كلم، ويمكنها تأدية مهام خطرة في ظروف الطقس السيئة، وبأقل التكاليف".

وأضاف: "الميزة الرئيسية في هذه الدرونات هي حجرة الشحن الكبيرة الموجودة فيها، والتي أتت بسعة 2650 ليترا، وتسمح باستيعاب حمولة كبيرة، كما يمكن إسقاط هذه الحمولة من الطائرة وهي تتحرك باستخدام المظلات.. ويمكن لهذه الدرونات التحليق بسرعة 195 كلم/سا، والوصول إلى علو 3000 متر".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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