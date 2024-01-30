الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس الوزراء : هذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال

الأرصاد : ثلوج محتملة على هذه المناطق اليوم - أسماء

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم

لابيد يتعهد بمنح الحكومة "شبكة أمان" لعقد صفقة تبادل

الحرب على غزة تدمر مكونات التنوع البيولوجي

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

إيران: لا نريد حربا مع واشنطن لكن سنواجه أي مغامرة أميركية

حوالات الأردنيين في الخارج تُسجل نموًا خلال عام 2023 بنسبة 1.4%

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

مدير الأمن العام: التوسّع بمشروع كاميرات المراقبة الإلكترونية على الطرقات

الثلاثاء، 30-01-2024 04:01 م

روسيا تطور منظومة اتصالات ليزرية للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية

65b8eb4c4c59b709ff0ab1c2


الوكيل الإخباري - طوّر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجا أوليا لمنظومة تعتمد على أشعة الليزر لتأمين الاتصالات السريعة للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"المنظومة التي يعمل خبراء معهدنا على تطويرها ستسرع بشكل كبير نقل البيانات إلى المحطات الأرضية وتضمن الاتصال السريع بين الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، كما سيكون بالإمكان استعمالها مع الأقمار الصناعية الصغيرة من فئة CubeSat".


وأضاف البيان:"نظام الليزر الذي طوره المصممون الشباب في معهدنا يجعل من الممكن تأمين اتصالات ذات جودة جديدة من الفضاء ومن مدارات الأرض، وعلى عكس منظومات الاتصالات الراديوية فإن منظومات الاتصالات الليزرية توفر إمكانيات كبيرة، فكثافة الإشعاع الليزري أكبر من كثافة الموجة الراديوية".

وذكر مطورو المنظومة الجديدة أنها تستهلك حوالي 15 واط من الطاقة فقط، في حين أنها قادرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 100 ميغابايت/ثانية، ولمسافة تصل إلى 1500 كلم، وأشاروا إلى أنهم صنعوا بعض أجزائها بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ويمكن جمع كافة مكونات المنظومة في صندوق صغير يمكن تثبيته في الأقمار الصناعية الصغيرة.


وتبعا للمعلومات التي أوردها المعهد فإن الخبراء يعملون على تطوير نسخة أخرى من المنظومة، ستجهّز بتقنيات أكثر تطورا، وستكون معتمدة للاستخدام مع الأقمار الصناعية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايران-وامريكا

إيران: لا نريد حربا مع واشنطن لكن سنواجه أي مغامرة أميركية

3398808_1697382252

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

65b8e80442360470ed6a032c

تركيا: تعديل معاهدة مونترو غير مطروح للنقاش

65b8e65a423604669b1ca648

شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

65b8e3f94c59b7055f280de6

صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

doc-34423up-1700318584

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف

أخبار متعلقة
65b889c44c59b706f20dabfd

كيشيدا: نريد معاهدة سلام مع روسيا وسنواصل فرض العقوبات ضدها

WhatsApp Image 2024-01-16 at 9.05.13 AM

رئيس وزراء النيجر علي لامين زين يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

65a394fb4c59b756a16b2abb

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا في 15-17 يناير

659e98fd4c59b757ea1fe6ed

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

487381

جينبينغ: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية

65965bab423604657a777db9

موسكو تسجّل 27.1 درجة تحت الصفر الليلة الماضية