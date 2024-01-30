كيشيدا: نريد معاهدة سلام مع روسيا وسنواصل فرض العقوبات ضدها

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا.

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وأضاف كيشيدا في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان: "نحن نواصل العمل بنشاط في مجال فرض العقوبات ضد روسيا، وسنستمر في دعم أوكرانيا. هناك وضع صعب في العلاقات اليابانية - الروسية بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا، لكن اليابان تظل ملتزمة بشدة بالمسار الذي يهدف إلى حل القضية الإقليمية وإبرام السلام".



وأشار كيشيدا إلى أن طوكيو ستشهد في النصف الثاني من شهر فبراير انعقاد مؤتمر حول مشكلة إعادة إعمار أوكرانيا.



وتجري موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن الماضي مفاوضات بشأن توقيع معاهدة السلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي النزاع على ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.



وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.

RT