روسيا تعلق عمل مراكزها الثقافية في خمسة بلدان أوروبية

الوكيل الاخباري - أعلنت موسكو، اليوم الخميس، عن تعليق عمل المراكز الثقافية الروسية في كل من سلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا ومقدونيا ورومانيا، مبينة أن هناك صعوبات في حصول دبلوماسيها على تأشيرات لدخول تلك البلدان.



وقال رئيس هيئة التعاون الخارجي والإنساني الدولي بروسيا يفغيني بريماكوف، خلال مؤتمر صحفي :"تم تعليق عملنا في سلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا ومقدونيا والجبل الأسود ورومانيا. بالطبع لا يتم هذا التعليق بمبادرة من روسيا وأسبابه مختلفة".

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