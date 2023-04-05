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الأربعاء، 05-04-2023 09:10 ص

موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار

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الوكيل الإخباري- أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين أن مؤسسات في العاصمة الروسية بدأت بإنتاج مروحيات جديدة بدون طيار ستستخدم للأغراض المدنية.

وحول الموضوع قال سوبيانين :"بدأت عملية إنتاج الطائرات المدنية بدون طيار في منطقة Rudnevo الصناعية في موسكو، في نوفمبر الماضي قررنا استحداث مركز فيدرالي على أراضي هذه المنطقة لإنتاج الدرونات وأنظمتها، هذا المجمع كبير سيوفر آلاف فرص العمل".

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وفي مارس الماضي كانت شركة Aeromax الروسية في منطقة  Rudnevo الصناعية قد أعلنت عن إطلاق إنتاج مروحيات مسيرة مخصصة لنقل البضائع وقادرة على العمل في ظروف الطقس القاسية، وأشارت إلى أنها تخطط لاستحداث 3 مبان أخرى في المنطقة المذكورة لإنتاج الدرونات، وأن هذا المشروع سيخلق أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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