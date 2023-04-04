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الثلاثاء، 04-04-2023 03:58 م

روسيا.. توجيه تهم رسمية لداريا تريبوفا بارتكاب هجوم إرهابي

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الوكيل الإخباري - وجهت لجنة التحقيق الروسية تهمتين للمشتبه بها في تنفيذ الهجوم الإرهابي الأخير: الأولى ارتكاب عمل إرهابي بفعل جماعة منظمة، والثانية حيازة متفجرات بطريقة غير مشروعة.

وقد نقلت داريا تريبوفا إلى موسكو، فيما نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو بينما يصطحبها رجال الأمن وهي تغادر مطار دوموديدوفو جنوب العاصمة.

وسيتطلب التحقيق من المحكمة وضع تريبوفا في الحجز، حيث تم نقلها إلى محكمة باسماني في موسكو لإجراء المحاكمة.

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وتنقل بعض المصادر أن المراسل العسكري القتيل فلادلين تاتارسكي أنقذ حياة داريا تريبوفا من خلال حمل التمثال الذي كانت به العبوة الناسفة، ولهذا لم تصب الفتاة، بينما كانت على بعد أمتار قليلة من العبوة الناسفة.


ويتم الآن النظر في عدد من الروايات حول كيفية تفجير القنبلة، بينها أن الانفجار نفّذه أحد المتواجدين في المقهى، أو أنه تم التنصت على القاعة وتنفيذ التفجير عن بعد، أو أن تريبوفا نفسها أعطت إشارة التفجير.

 

RT

 




 

 


 

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