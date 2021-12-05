الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 02:09 م

روسيا تفرض البصمة والتصوير الإجباري للقادمين

5f0caed74c59b73462548620


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الأحد، بدء إخضاع جميع الأجانب القادمين إليها لأكثر من 90 يوما لتقديم بصمات الأصابع والتصوير الإجباري، اعتبارا من 29 الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان، "الإعفاء من تقديم البصمات والتصوير، سيشمل المسؤولين في المنظمات الدولية الذين دخلوا روسيا لإداء الواجبات الرسمية وكذلك أفراد عائلاتهم، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والموظفين والأعضاء الإداريين والفنيين للملحقين العسكريين والبعثات التجارية"، مشيرا الى "احتمال إعفاء مواطني بيلاروسيا والأجانب الذين لم يبلغوا 6 سنوات من أخذ البصمات والتصوير الإلزامي".

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210912093632afpp-afp_9mn2wd.h-730x438

وزارة دفاع الإمارات: الطائرات الحربية الفرنسية ليست بديلا عن الأمريكية

1-1402002

بريطانيا تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا قبل السفر

c28b47ee-e19e-414c-b0da-529f7a30a3ed_16x9_1200x676

السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح سبوتنيك V الروسي

9145916_1636002363

تيار المردة في لبنان يرفض تسمية بديلا لجورج قرداحي

1638648768_media

تونس.. اختناق 33 امرأة في ولاية المنستير بسبب الاكتظاظ

Doc-P-405112-637742887028988766

الهند.. حرق سيارات للجيش احتجاجا على مقتل مدنيين بـالخطأ