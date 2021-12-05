روسيا تفرض البصمة والتصوير الإجباري للقادمين

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الأحد، بدء إخضاع جميع الأجانب القادمين إليها لأكثر من 90 يوما لتقديم بصمات الأصابع والتصوير الإجباري، اعتبارا من 29 الشهر الحالي.

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وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان، "الإعفاء من تقديم البصمات والتصوير، سيشمل المسؤولين في المنظمات الدولية الذين دخلوا روسيا لإداء الواجبات الرسمية وكذلك أفراد عائلاتهم، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والموظفين والأعضاء الإداريين والفنيين للملحقين العسكريين والبعثات التجارية"، مشيرا الى "احتمال إعفاء مواطني بيلاروسيا والأجانب الذين لم يبلغوا 6 سنوات من أخذ البصمات والتصوير الإلزامي".

بترا

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