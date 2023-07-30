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الأحد، 30-07-2023 08:43 م

رئيس الوزراء البريطاني يؤيد خطط استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز

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الوكيل الإخباري - أيد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطط استكشاف حقل للنفط والغاز قبالة سواحل المملكة المتحدة.

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وقال سوناك، في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، اليوم الأحد، "أعتقد أن حظر استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، أمر غير منطقي على الإطلاق".


وحذّر سوناك من أن ذلك "سيضعف أمن بريطانيا في مجال الطاقة، وسيهدّد 200 ألف وظيفة وعائدات ضريبية تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني.


وتوقعت الصحيفة أن تعطي حكومة سوناك الضوء الأخضر قريبا لتطوير روزبانك قرب جزر شتلاند الاسكتلندية، الذي يعتقد أنه أكبر حقول النفط والغاز غير المستكشفة في المملكة المتحدة، إضافة إلى مواقع أخرى في بحر الشمال.


بترا


 




 

 


 

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