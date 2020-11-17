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الثلاثاء، 17-11-2020 04:06 م

بسبب الوباء

روسيا غير مستعدة لقبول الطلاب الأجانب

رسو
جامعة موسكو الحكومية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ليست مستعدة في الوقت الحاضر، بسبب وباء كورونا، لقبول الطلاب الأجانب للدراسة فيها.

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وقال الوزير في اجتماع مجلس رؤساء الجامعات الروسية، إن "الزملاء من عدد من البلدان، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، يرغبون في القدوم، لكن إما بسبب انعدام المواصلات، أو لأسباب أخرى، لا يتمكنون من القدوم".


وأشار ، أن الوضع الوبائي الآن لا يسمح بذلك، قائلا: "ترون الوضع في مدننا وجامعاتنا الكبيرة، والآن نحن لسنا مستعدين للقبول (الطلاب الأجانب) الوضع مختلف كليا عما كان لدينا عليه قبل شهرين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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