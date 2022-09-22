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روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

الخميس، 22-09-2022 04:51 م

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

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الوكيل الإخباري - على الرغم من التعبئة الجزئية، تستمر روسيا في وصف ما يحدث في أوكرنيا "بالعملية العسكرية الخاصة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو اليوم الخميس، إن استدعاء 300 ألف جندي احتياط لا يغير هذا.

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وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد أعلن التعبئة الجزئية أمس الأربعاء من أجل حشد مزيد من الجنود للعملية في أوكرانيا.


ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف القول إن وزارة الدفاع هي من ستقرر عمر الجنود الذين سوف يتم استدعاؤهم.


وعلى الرغم من أن الأمر رسميا هو فقط تعبئة جزئية، فإن الخطوة أثارت قلقا بين الروس حيث يوجد جنود احتياط في كل أسرة تقريبا.


وقال بيسكوف إن التقارير بالغت بشأن سعي الكثير من الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية لركوب الطائرات إلى تركيا ودول أخرى.

 

البيان

 




 

 


 

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