الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

الرئيس الصيني يدعو جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية

الخميس، 06-04-2023 12:49 م

مقتل 3 شرطيين باشتباك مع مسلحين في إنغوشيا الروسية

642e8c7742360401d2554d6a


الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة من عناصر الشرطة مصرعهم وأصيب آخرون خلال اشتباك مع مسلحين في إحدى قرى منطقة مالغوبيك بجمهورية إنغوشيا الروسية، حسبما أكدت الداخلية الروسية اليوم الخميس.

وذكر تقارير إعلامية أنه في ليلة الأربعاء الخميس تلقت السلطات معلومات عن موقع تواجد عدد من المسلحين المطلوبين، حيث شوهدوا في أحد المنازل في قرية زيازيكوف يورت بالمنطقة.

وعندما حاولت مجموعة من رجال الشرطة اعتقال المسلحين، أطلقوا النار عليهم ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر الأمنية في الموقع.

وبعد وصول تعزيزات أمنية، حاصر رجال الأمن المسلحين داخل المنزل، وخلال تبادل كثيف لإطلاق النار استمر حتى ساعات الصباح، أصيب أكثر من 10 شرطيين بإصابات مختلفة، بينما تمكن المسلحون من الفرار.

اضافة اعلان

 

وأكدت السلطات أن عملية محافحة الإرهاب في مالغوبيك مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المسلحين، الذين يشتبه بتورطهم في الهجوم على نقطة لشرطة المرور في الجمهوريبة في 27 مارس والاعتداء على شرطيين في 3 أبريل.

وفي الأيام السابقة تم العثور على جثتي اثنين من أعضاء هذه المجموعة الإرهابية يعتقد أنهما توفيا متأثرين بإصاباتهما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
197626-709710041

أمين عام الجامعة العربية يبحث مع الرئيس القبرصي تطورات الأوضاع في القدس

642e8c834c59b71d3f1feb2d

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

642e91ad4c59b7157a44c7e4

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

482097

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

642e998142360415ad73ef1b

الرئيس الصيني يدعو جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية

642e850a4c59b70ab4305835 (2)

استقالة الحكومة الفنلندية بقيادة سانا مارين

أخبار متعلقة
sF2665fhmh5XldLVzBDrPLmJRvxlxbMyVfvyKLYt

مصرع 17 شخصا بحادث تدهور حافلة في بنغلادش

7

مقتل اثنين من المارة وإصابة 9 بحادث دهس في كندا