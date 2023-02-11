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السبت، 11-02-2023 01:14 م

روسيا ومصر تبحثان إجراء التعاملات التجارية بالعملات الوطنية

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الوكيل الإخباري- قال السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو إن روسيا ومصر تجريان مشاورات مكثفة حول التحول إلى العملات الوطنية بالتسويات في التجارة المتبادلة.

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وأضاف بوريسينكو: "منذ ربيع عام 2022، كانت المشاورات المكثفة جارية بشأن التحول إلى العملات الوطنية في التسويات في التجارة المتبادلة".

وشدد السفير على أن مثل هذا التحول "سيساعد على تجنب تعسف الدول الغربية التي تستخدم عملاتها لأغراض جيوسياسية".

وتابع السفير الروسي قائلا: "ننطلق من حقيقة أنه من الضروري التحرك بشكل أسرع على طريق فك دولرة علاقات التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بشكل عام".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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